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إسرائيل تصادق على قانون كورونا و1660 إصابة بالطفرة الهندية والمستشفيات بحالة تأهب

الأربعاء 30 يونيو 2021 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تصادق على قانون كورونا و1660 إصابة بالطفرة الهندية والمستشفيات بحالة تأهب



القدس المحتلة / سما /

صادقت ما تسمى بـ"لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست"، على تمديد قانون "كورونا الكبير" الذي يمنح حكومة الاحتلال، صلاحيات فرض قيود لمواجهة جائحة كورونا، يأتي ذلك فيما شخصت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 224 إصابة جديدة بكورونا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وبموجب ذلك، سيتم تمديد العمل بالقانون لمدة 5 أشهر.

ويرقد في المستشفيات الاسرائيلية 50 مصابا بكورونا، بينهم 22 مصابا في حالة خطيرة، و16 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن إدارات المستشفيات تلقت تعليمات بالتأهب لفتح أقسام كورونا من جديد، وذلك تحسبا لموجة رابعة لفيروس كورونا في ظل تفشي الطفرة الهندية.

وتظهر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية وجود 1660 إصابة نشطة بفيروس كورونا جراء تفشي الطفرة الهندية بالأسبوعين الأخيريين.

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