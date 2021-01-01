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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في رام الله

الأربعاء 30 يونيو 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، 5 مواطنين في رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن الجليسي، واحمد تيسير راشد من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين جهاد أحمد حمايدة، وأحمد حمادة صباح من قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمزة غازي الخطيب من قرية بلعين غرب رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وكانت مواجهات قد اندلعت في مخيم الجلزون بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، واطلقت  قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

#الاحتلال #رام الله

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