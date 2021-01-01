رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس في كلمته بافتتاح المؤتمر العملي المحكم الأول "الرواية الصهيونية ما بين النقض والتفكيك"، على التحول التدريجي الذي يشهده الرأي العام الدولي للإقرار بالرواية الفلسطينية، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ركزت الصحف الثلاث على اعلان وزير العدل محمد الشلالدة، أن لجنة التحقيق بوفاة المرحوم نزار بنات أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية، كما أبرزت تحذير الأطباء من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان، المحتجز في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: الرأي العام الدولي يشهد تحولاً تدريجياً للإقرار بالرواية الفلسطينية

- الرئيس يجدد التأكيد على التزام دولة فلسطين بتكريس الديمقراطية وسيادة القانون

- وزير العدل: لجنة التحقيق بوفاة المرحوم نزار بنات أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية

- هجمة احتلالية على سلوان .. والمقاومة الشعبية تتصدى

- عضو كونغرس أميركي ينتقد السياسة الخارجية لبلاده في تعاملها مع قضية حي سلوان

- مسيرة في طولكرم دعماً للرئيس ووحدة شعبنا

- اشتية: إذا لم تأت إسرائيل لحل الدولتين ستذهب للنموذج الجنوب أفريقي المقبور

- وفاة و162 إصابة جديدة بـ"كورونا" والحجر 14 يوماً للقادمين من دول الخليج

- أطباء: الأسير أبو عطوان يواجه احتمالات خطيرة على حياته

- تكاليف الشحن تتضاعف وتتسبب بارتفاع فاحش في الأسعار

* "الأيام":

- الرئيس: الرأي العام الدولي يشهد تحولاً تدريجياً نحو الإقرار بالرواية الفلسطينية

- الرئيس يتباحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الكندي

- لجنة التحقيق في مقتل بنات توصي بإحالة تقريرها ومرفقاته للجهات القضائية المختصة

- إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال احتجاجات في سلوان بعد هدم شقة سكنية ومحل تجاري

- لبيد يدشن في أبو ظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج: نحن هنا لنبقى

- 20 إصابة خلال فعاليات الإرباك الليلي المستمرة على جبل صبيح

- المستوطنون يقيمون بؤرة على أراضي كيسان ويضرمون النيران بمئات الأشجار في بورين

- تقرير طبي يحذر من احتمال تعرض الأسير أبو عطوان لخطر الموت المفاجئ

- "كورونا": وفاة ورصد 162 إصابة جديدة

- تأجيل التصويت على قانون منع لم شمل الأسر الفلسطينية وعشرات العائلات تتظاهر

* "القدس":

- الرئيس: الرأي العام الدولي يشهد تحولاً تدريجياً للإقرار بالرواية الفلسطينية

- وزير العدل: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها ومرفقاته للجهات القضائية

- هدم منزل ومنشأة و13 إصابة في سلوان

- عشرات العائلات تتظاهر ضد تمديد قانون "لم الشمل" العنصري

- الأسير أبو عطوان يواجه 3 احتمالات خطيرة على حياته

- وفاة و162 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- لبيد يفتتح سفارة إسرائيل في الإمارات

- محللون إسرائيليون: المستوطنون وحكومة بينيت – لبيد اتفقوا على إقامة مستعمرة جديدة في الضفة