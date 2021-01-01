جريمة قتل عربية في إيلات: شقيقها ضربها وخنقها حتى الموت

القدس المحتلة / سما /

يستدل من التحقيقات في جريمة قتل جمانة قيسي (35 عاما) من مدينة القدس أن شقيقها فالح (34 عاما) اعتدى عليها وضربها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب رفضه لإقامتها في مدينة إيلات،.

ووفقا لادعاء الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، فإنها أنهت التحقيق في جريمة القتل التي اقتُرفت في إيلات، يوم 27 أيار/ مايوم 2021، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضد شقيقها وطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت شقيق المرحومة، من سكان القدس، بشبهة الضلوع في جريمة قتلها.

وتبين من التحقيقات أن "الشقيق وصل منزل أخته، ضربها وبعد ذلك خنقها حتى الموت".

وعلى ما يبدو فإن "خلفية جريمة القتل معارضته لطريقة حياتها في إيلات"، وفقا للشرطة.

هذا، ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع لائحة اتهام ضد الشاب، اليوم.