  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصيب 3 مواطنين بينهم سيدة ويعتقل 3 آخرين في جنين

الأربعاء 30 يونيو 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بينهم سيدة، واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين، وقرية عنزة جنوب المدينة.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، وسط اطلاق وابل من الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص باليد والقدم، وسيدة بقنبلة صوتية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات خاصة "مستعربين"، اختطفت الشاب أشرف القيسي، خلال اقتحامها المخيم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عنزة، واعتقلت الشابين: أحمد جبر عبيد، ومحمد أسعد عطايا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

#الاحتلال #جنين

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

مأساة.. وفاة طبيب من غزة و عائلته في المجر

الكشف عن خلل فادح أخر انتشار القوات الإسرائيلية في التصعيد الأخير

تقرير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية طلبت التزود بمعدات فض تظاهرات

حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

وفد طبي تونسي يجري عمليات جراحية بغزة وهذه آلية التسجيل

الأخبار الرئيسية

20210630065955

المستوطنون يوافقون على إخلاء "إفياتار" نهاية الأسبوع وسيتم إقامة مدرسة دينية لاحقا

==

ريفلين لأبومازن: تعال ننسى الماضي ونتعلم العيش سويا

نزار

مقتل بنات فتّش عليهم مظالم عميقة..الإندبندنت: لهذه الأسباب انتفض الفلسطينيون ضد عباس

صواريخ

صحيفة إسرائيلية: أنا وأحلام و”قارب نضال”.. بين صواريخ حماس ومخيم الوحدات

وزير العدل: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية