الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2% في فلسطين

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 2% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع الربع الرابع 2020 بالأسعار الثابتة، حيث بلغت أعلى نسبة ارتفاع لأنشطة (الخدمات، الإنشاءات، النقل والتخزين) بواقع 7% لكل نشاط، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 3%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2% .

في المقابل ظهر انخفاضاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6% بالمقارنة مع الربع المناظر 2020 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2,974 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 634 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 738 دولارا أمريكيا خلال الربع الأول من العام 2021 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% بالمقارنة مع الربع الرابع 2020، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,060 دولارا أمريكيا خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 1% مقارنة مع الربع الرابع 2020، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 304 دولارات أمريكية خلال الربع الأول من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة مع الربع الرابع 2020 .