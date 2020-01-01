  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2% في فلسطين

الأربعاء 30 يونيو 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2% في فلسطين



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 2% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع الربع الرابع 2020 بالأسعار الثابتة، حيث بلغت أعلى نسبة ارتفاع لأنشطة (الخدمات، الإنشاءات، النقل والتخزين) بواقع 7% لكل نشاط، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 3%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2% .

في المقابل ظهر انخفاضاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6% بالمقارنة مع الربع المناظر 2020 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2,974 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 634 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 738 دولارا أمريكيا خلال الربع الأول من العام 2021 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% بالمقارنة مع الربع الرابع 2020، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,060 دولارا أمريكيا خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 1% مقارنة مع الربع الرابع 2020، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 304 دولارات أمريكية خلال الربع الأول من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة مع الربع الرابع 2020 .

#الإحصاء الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

مأساة.. وفاة طبيب من غزة و عائلته في المجر

الكشف عن خلل فادح أخر انتشار القوات الإسرائيلية في التصعيد الأخير

تقرير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية طلبت التزود بمعدات فض تظاهرات

حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

فيديو: كوهين يسأل فجر السعيد عن الجيش الذي سيحرر فلسطين.. هكذا ردت..

الأخبار الرئيسية

20210630065955

المستوطنون يوافقون على إخلاء "إفياتار" نهاية الأسبوع وسيتم إقامة مدرسة دينية لاحقا

==

ريفلين لأبومازن: تعال ننسى الماضي ونتعلم العيش سويا

نزار

مقتل بنات فتّش عليهم مظالم عميقة..الإندبندنت: لهذه الأسباب انتفض الفلسطينيون ضد عباس

صواريخ

صحيفة إسرائيلية: أنا وأحلام و”قارب نضال”.. بين صواريخ حماس ومخيم الوحدات

وزير العدل: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية