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اصابة شاب بالرصاص واعتقال 5 آخرين في بيت لحم

الأربعاء 30 يونيو 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، فيما تم اعتقال خمسة آخرين من المخيم ومن قريتي حوسان وارطاس بمحافظة بيت لحم.  

وأفادت مصادر أمنية ، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل الى إثره الى أحد مشافي بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر، انه خلال اقتحام المخيم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، ماهر محمد الولجي (18 عاما)، ومحمد وائل مناع (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهما، وتفتيشهما.  

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم، هم: كامل مهدي زعول (18 عاما) وهو طالب توجيهي، وزيدان محمد زيدان (20 عاما)، وأحمد محمد أبو رية من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

#بيت لحم

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