فيديو: كوهين يسأل فجر السعيد عن الجيش الذي سيحرر فلسطين.. هكذا ردت..

القدس المحتلة / سما /

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، امس الثلاثاء، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو لا تتجاوز مدته بضع ثوانٍ من مقابلة لها مع الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين، وهو يسألها عن أكثر الجيوش العربية التي يمكن أن تشكل، بحسب تعبيره، خطراً على أمن إسرائيل من وجهة نظر السعيد.

وقال كوهين في سؤاله “قوليلي أم عتبه، من هو الجيش العربي الذي سوف يحرر فلسطين غدا؟”، لترد السعيد عليه بالقول “ما في جيش، نحن نجنح نحو السلام اليوم، نحن نبحث لحل مشاكلنا بالسلام”.

وأضافت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل “كل الدول التي تمتلك جيوشا في المنطقة كلها موقعه معاهدة سلام معكم”.

يشار إلى أن السعيد عنونت الفيديو المنشور بـ”يسألني عن الجيوش العربية وأنا أحادثه عن السلام”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجاهر فيها السعيد برغبتها في إقامة معاهدات سلام بين الكويت وإسرائيل، إذ نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري مقابلة مطولة لها على إحدى قنوات التلفزة الإسرائيلية طالبت فيها الكويت بتوقيع اتفاقية سلام، أسوة بباقي الدول العربية التي انتهجت التطبيع مع الاحتلال. وأكدت فيها أنها لا ترى سوى السلام طريقاً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما أثار جدلاً في البرلمان الكويتي في حينه.