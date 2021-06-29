  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

فيديو: كوهين يسأل فجر السعيد عن الجيش الذي سيحرر فلسطين.. هكذا ردت..

الأربعاء 30 يونيو 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: كوهين يسأل فجر السعيد عن الجيش الذي سيحرر فلسطين.. هكذا ردت..



القدس المحتلة / سما /

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، امس الثلاثاء، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو لا تتجاوز مدته بضع ثوانٍ من مقابلة لها مع الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين، وهو يسألها عن أكثر الجيوش العربية التي يمكن أن تشكل، بحسب تعبيره، خطراً على أمن إسرائيل من وجهة نظر السعيد.

وقال كوهين في سؤاله “قوليلي أم عتبه، من هو الجيش العربي الذي سوف يحرر فلسطين غدا؟”، لترد السعيد عليه بالقول “ما في جيش، نحن نجنح نحو السلام اليوم، نحن نبحث لحل مشاكلنا بالسلام”.

وأضافت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل “كل الدول التي تمتلك جيوشا  في المنطقة كلها موقعه معاهدة سلام معكم”.

يشار إلى أن السعيد عنونت الفيديو المنشور  بـ”يسألني عن الجيوش العربية وأنا أحادثه عن السلام”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجاهر فيها السعيد برغبتها في إقامة معاهدات سلام بين الكويت وإسرائيل، إذ نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري مقابلة مطولة لها على إحدى قنوات التلفزة الإسرائيلية طالبت فيها الكويت بتوقيع اتفاقية سلام، أسوة بباقي الدول العربية التي انتهجت التطبيع مع الاحتلال. وأكدت فيها أنها لا ترى سوى السلام طريقاً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما أثار جدلاً في البرلمان الكويتي في حينه.

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

مأساة.. وفاة طبيب من غزة و عائلته في المجر

الكشف عن خلل فادح أخر انتشار القوات الإسرائيلية في التصعيد الأخير

تقرير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية طلبت التزود بمعدات فض تظاهرات

حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

وفد طبي تونسي يجري عمليات جراحية بغزة وهذه آلية التسجيل

الأخبار الرئيسية

20210630065955

المستوطنون يوافقون على إخلاء "إفياتار" نهاية الأسبوع وسيتم إقامة مدرسة دينية لاحقا

==

ريفلين لأبومازن: تعال ننسى الماضي ونتعلم العيش سويا

نزار

مقتل بنات فتّش عليهم مظالم عميقة..الإندبندنت: لهذه الأسباب انتفض الفلسطينيون ضد عباس

صواريخ

صحيفة إسرائيلية: أنا وأحلام و”قارب نضال”.. بين صواريخ حماس ومخيم الوحدات

وزير العدل: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية