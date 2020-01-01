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"حماس" للإمارات : هذا إصرار على الخطيئة القومية

الأربعاء 30 يونيو 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" للإمارات : هذا إصرار على الخطيئة القومية



غزة / سما /

اعتبرت حركة "حماس"، أن افتتاح إسرائيل سفارتها في أبو ظبي يشير إلى "إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية".

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان، إن "افتتاح سفارة للكيان الصهيوني في أبو ظبي، يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع".

وأوضح قاسم: "تزامن افتتاح السفارة مع عملية الهدم في حي سلوان في مدينة القدس المحتلة يؤكد ما نحذر منه دائما بأن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا ومقدساته".

والثلاثاء، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث قال في كلمة له إن هذا الحدث "لحظة تاريخية".

 ولابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات منذ إبرام الطرفين في سبتمبر 2020 اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من الثلاثاء هدمت القوات الأمنية الإسرائيلية محلا تجاريا في حي البستان، بعد اقتحام عشرات من عناصر الأمن للحي.

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