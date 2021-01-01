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الاحتلال يشن حملة في الضفة طالت اسرى محررين

الأربعاء 30 يونيو 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة في الضفة طالت اسرى محررين



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في مختلف محافظات الضفة طالت اسرى محررين.

وافادت مصادر محلية، ان من بين المعتقلين المهندس الأسير المحرر علاء سميح الاعراج من حي المعاجين و المحرر براء نائل دويكات من بلدة روجيب شرق نابلس والمحرر نصير رضوان ابو ثابت من بيت دجن شرق نابلس

كما تم اقتحام منزل الأسير المحرر اسلامبولي بدير في مدينة طولكرم وإجراء تحقيق ميداني معه .

وشهد مخيم جنين اشتباك مسلح بعد اقتحام قوة للاحتلال واعتقالها الشاب اشرف القيسي (25 عاما ) من منزله.

وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر حسين حلمي أبو شنب في الحي الشرقي بمدينة طولكرم.

كما تم دهم قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وتفتيش احد المنازل، وجرى ذات الشيء خلال اقتحام بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله.
 

يتبع..

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