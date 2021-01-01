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7 فوائد غير متوقعة للكرز

الأربعاء 30 يونيو 2021 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 فوائد غير متوقعة للكرز



وكالات

كشف أطباء مختصون في التغذية 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة الكرز، أحد أهم الفواكه الصيفية.

وقال كيري غانس، وسامانثا كاسيتي، المختصان في مجال التغذية، في مقابلة مع مجلة "Women's Health" التي تهتم بالصحة عموما وصحة المرأة بشكل خاص، إن تناول فاكهة الكرز له فوائد قد لا يتوقعها أحد.

تساعد فاكهة الكرز في تجنب ظهور التجاعيد بسبب محتواها العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تثبط الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.

كما يمكن أن يقلل تناول الكرز أيضا من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

كذلك يساعد الكرز في خفض ضغط الدم، حيث تعتبر هذه الفاكهة غنية بمركبات البوليفينول الواقية التي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم.

وقال كاسيتي إن "هذه المركبات تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك وتحسن وظيفة الخلايا في الأوعية الدموية".

بالإضافة إلى ذلك يساعد الكرز في إبطاء تدهور القدرات الإدراكية، بفضل الأنثوسيانين، ويحسن عمل وظائف المخ والذاكرة، ويقلل من الالتهاب، ويقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ ، الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

كما يمكن أن يقلل تناول الكرز من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط.

بالإضافة إلى ذلك يساعد الكرز في مكافحة مرض السكري من النوع 2.

ويساعد تناول الكرز أيضا على النوم بشكل أفضل، وذلك بفضل هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ.

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