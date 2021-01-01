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المفتي يشجب هدم مباني المواطنين في حي البستان بالقدس المحتلة

الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يشجب هدم مباني المواطنين في حي البستان بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

شجب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية –خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني المواطنين الفلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن "هذه السلطات تتمادى في عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعقاراته، بما قامت به اليوم في سلوان، قاصدةً تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة، وتهدف من وراء هدم هذه العقارات إلى إنشاء حديقة توراتية بما يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة والملاحقة وبخاصة في المحافل الدولية".

وانتقد "الوحشية والهمجية التي مارستها هذه السلطات ضد المواطنين والصحفيين خلال عدوانها على حي البستان في سلوان".

وأكد أن المقدسيين سيبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته، داعياً الهيئات والمنظمات المحلية والدولية جميعها، إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقداً سكوت ما يدعى بالعالم الحر عن جرائم الاحتلال، ما أعطاه ضوءاً أخضر ليستمر في عدوانه ويصاعده، محملاً العالم أجمع عواقب السكوت عن هذه الجرائم الوحشية.

#المفتي العام #الشيخ محمد حسين #حي البستان #هدم منازل

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