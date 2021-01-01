  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية: منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك

الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك



الرياض/سما/

أفادت وسائل إعلام سعودية، نقلا عن مصادر محلية، أن المملكة قررت منع العاملين المشاركين في موسم الحج المقبل من أداء المناسك.

وقالت مصادر محلية إنه يمنع على المشاركين في أعمال موسم الحج لهذا العام أداء مناسك الحج، كما يمنع عليهم استضافة الحجاج في مقراتهم.

وأضافت المصادر، أن القرار يهدف إلى المحافظة على الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة لهذا الموسم وأن لا تتجاوز 60 ألف حاج وحاجة، وهو العدد، الذي حددته المملكة ضمن الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام.

ووفق القرار، ستقوم كل جهة مشاركة في أعمال الحج بمنع منسوبيها وموظفيها من تأدية المناسك، وتتابع تطبيق المنع.


ويقتصر منع أداء مناسك الحج في العادة على العمالة الموسمية التي تصل إلى المملكة للعمل في موسم الحج، كي لا ينشغلوا عن أداء مهامهم، سيما السائقين وعمال الصيانة والنظافة بهدف الحفاظ على توفير الخدمات خلال الحج.

ويضم الفريق الضخم للعاملين في مواسم الحج رجال أمن وطواقم صحية وفرقا خدمية، كان عددهم يصل لـ300 ألف شخص في مواسم الحج الطبيعية، التي كان عدد الحجاج فيها يتجاوز المليوني حاج وحاجة.

#السعودية #الرياض #مناسك الحج #الحج والعمرة #الحجاج

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

معهد أمريكي : حكم بإعدام الأمير السعودي فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز

الكشف عن خلل فادح أخر انتشار القوات الإسرائيلية في التصعيد الأخير

مأساة.. وفاة طبيب من غزة و عائلته في المجر

اسعار العملات مقابل الشيكل

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

الكنيست يسقط مقترحا لحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية

الأخبار الرئيسية

نزار

"الإندبندنت": لهذه الأسباب انتفض الفلسطينيون ضد عباس

صواريخ

صحيفة إسرائيلية: أنا وأحلام و”قارب نضال”.. بين صواريخ حماس ومخيم الوحدات

وزير العدل: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية

8

اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء الكندي.. اليك تفاصيله

حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية