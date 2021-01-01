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بيسان حميد أول ساعية بريد في فلسطين

الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيسان حميد أول ساعية بريد في فلسطين



القدس المحتلة/سما/

 أصبح من المعتاد لدينا رؤية ساعي بريد يتجول في أرجاء الوطن، ويقوم بمهامه بتوزيع الطرود البريدية محتملاً مشاق المهمة والتي يأتي على رأسها عرقلات حواجز المحتل، لكن ماذا عن ساعية بريد؟!

الشابة بيسان حميد، هي أول موزعة بريد في فلسطين، تعمل في مكتب بريد بيت ساحور، لتكسر بذلك الصورة النمطية المعتادة، ولتثبت أن المرأة الفلسطينية قادرة على وضع بصمة مشرفة في مختلف ميادين الحياة، بيسان تلك الشابة الفلسطينية اليافعة، الطموحة، التي وجدت في مهنة البريد مهنة شيقة، تجذبها للعمل فيها، رغم استهجان البعض، كونهم لم يعتادوا رؤية ذلك سابقاً.


تقول بيسان، وفق ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء، “أثبتت المرأة الفلسطينية أنها نعم الأم، والشريكة، صانعة الأجيال، وأثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل كالهندسة، والطب، والتدريس، فلم لا يكون لها مجالاً لتعمل في البريد؟ لم تبق بعض التخصصات حكراً على الذكور دونما الإناث؟”.

تطمح بيسان لتعزيز وجود ودور المرأة الفلسطينية في القطاع البريدي، ولتشجيع الفتيات على اختيار تخصص العمل الذي ترغب به.

يذكر أن بيسان هي من مدينة بيت لحم، وتبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، وتحمل شهادة الدبلوم في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية، وقد عملت في عدة مؤسسات في القطاع الخاص، قبل بدئها للعمل في البريد الفلسطيني، و”هي نموذج من نماذج الموظفات المبدعات، اللواتي تعمل وحدة الاجتماعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم نجاح العاملات في الوزارة، وتمكينهم”، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات.

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