  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البدء بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في الحي الأوروبي بالفخاري

الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
البدء بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في الحي الأوروبي بالفخاري



غزة / سما /

 شرعت مصلحة مياه بلديات الساحل بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في الحي الأوروبي بالفخاري شرق محافظة خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة، حيث يشمل هذا المشروع تركيب شبكات صرف صحي بطول 3.5 كيلو متر و300 وصلة منزلية، ويأتي ذلك بالتعاون مع سلطة المياه وبلدية الفخاري، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية من خلال البنك الإسلامي للتنمية، وتنفيذ شركة أبناء شنن للمقاولات.

ويهدف هذا المشروع إلى إنهاء المعاناة الكبيرة لسكان الحي الأوربي نتيجة لعدم وجود شبكة لمياه الصرف الصحي، واعتمادهم على الحفر الامتصاصية، التي باتت تشكل خطراً كبيراً على بيئة وسكان تلك المنطقة بسبب طفح تلك الحفر بشكل مستمر، ما يؤدي إلى تكوُّن المكاره الصحية التي تضر بالبيئة والسكان، إضافة إلى الانهيارات المستمرة لتلك الحفر، حيث تم إنشاء الحي الأوروبي بالفخاري شرق محافظة خانيونس عام 2005، ولم تكن في ذلك الوقت منظومة للصرف الصحي بالمحافظة.

ومن الجدير ذكره أنه وفي ظل إنشاء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس وتأهيل كافة محطات الضخ بالمحافظة سيكون بالإمكان توصيل كافة مناطق خانيونس، خاصة الشرقية منها، بشبكة مياه الصرف الصحي.

#مصلحة مياه بلديات الساحل #شبكة صرف صحي #محافظة خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

معهد أمريكي : حكم بإعدام الأمير السعودي فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز

الكشف عن خلل فادح أخر انتشار القوات الإسرائيلية في التصعيد الأخير

مأساة.. وفاة طبيب من غزة و عائلته في المجر

اسعار العملات مقابل الشيكل

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

وفد طبي تونسي يجري عمليات جراحية بغزة وهذه آلية التسجيل

الأخبار الرئيسية

نزار

"الإندبندنت": لهذه الأسباب انتفض الفلسطينيون ضد عباس

صواريخ

صحيفة إسرائيلية: أنا وأحلام و”قارب نضال”.. بين صواريخ حماس ومخيم الوحدات

وزير العدل: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية

8

اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء الكندي.. اليك تفاصيله

حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية