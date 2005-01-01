البدء بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في الحي الأوروبي بالفخاري

غزة / سما /

شرعت مصلحة مياه بلديات الساحل بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في الحي الأوروبي بالفخاري شرق محافظة خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة، حيث يشمل هذا المشروع تركيب شبكات صرف صحي بطول 3.5 كيلو متر و300 وصلة منزلية، ويأتي ذلك بالتعاون مع سلطة المياه وبلدية الفخاري، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية من خلال البنك الإسلامي للتنمية، وتنفيذ شركة أبناء شنن للمقاولات.

ويهدف هذا المشروع إلى إنهاء المعاناة الكبيرة لسكان الحي الأوربي نتيجة لعدم وجود شبكة لمياه الصرف الصحي، واعتمادهم على الحفر الامتصاصية، التي باتت تشكل خطراً كبيراً على بيئة وسكان تلك المنطقة بسبب طفح تلك الحفر بشكل مستمر، ما يؤدي إلى تكوُّن المكاره الصحية التي تضر بالبيئة والسكان، إضافة إلى الانهيارات المستمرة لتلك الحفر، حيث تم إنشاء الحي الأوروبي بالفخاري شرق محافظة خانيونس عام 2005، ولم تكن في ذلك الوقت منظومة للصرف الصحي بالمحافظة.

ومن الجدير ذكره أنه وفي ظل إنشاء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس وتأهيل كافة محطات الضخ بالمحافظة سيكون بالإمكان توصيل كافة مناطق خانيونس، خاصة الشرقية منها، بشبكة مياه الصرف الصحي.