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محاكم الاحتلال تصدر أحكامًا وتمدد توقيف عدد من الأسرى

الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكم الاحتلال تصدر أحكامًا وتمدد توقيف عدد من الأسرى



رام الله / سما /

 أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم الثلاثاء، أحكامًا على عدد من الأسرى، ومددت توقيف أسرى آخرين، من عدة محافظات.

فقد أصدرت محاكم الاحتلال حكمًا على الأسير مصطفى أمين منصور من بلدة عزون شرق قلقيلية بالسجن الفعلي لمدة 6 شهور وغرامة مالية قيمتها ألف شيقل، وهو معتقل منذ شهر، كما أصدرت محاكم الاحتلال حكمًا على الأسير جارح فاروق صلاح الديم، وهو عضو لجنة أهالي أسرى بلدة حزما شمال القدس بالسجن الفعلي لمدة 5 شهور، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل، وهو معتقل منذ شهرين ونصف، وأصدرت محاكم الاحتلال حكمًا بحق الأسير المقدسي محمد سلمان أبو صبيح بالسجن الفعلي لمدة 4 أشهر ونصف وغرامة مالية قدرها 3 آلاف شيقل.

من جانب آخر، مددت محاكم الاحتلال اعتقال الصحفي طارق أبو زيد من سكان مدينة نابلس حتى تاريخ 7/7/2021، وكذلك الشقيقين عمار ومراد الحمور من جنين لمدة 4 أيام إضافية لاستكمال التحقيق معهم في مركز الجلمة للمرة الرابعة على التوالي.

كما مددت محاكم الاحتلال اعتقال الأسير محمد زهير زيود من جنين لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيق معه، وكذلك مددت اعتقال الأسير رضا عبد الكريم صدوق من بيت لحم بعد اعتقال إداري استمر 19 شهراً، وتم تمديد اعتقال الأسير سعد أحمد فريج من طولكرم بعد اعتقال استمر لمدة شهر، وتم تمديد اعتقال الأسير مصعب محمد سرور من بلدة نعلين غرب رام الله بعد 3 شهور من الاعتقال الإداري.

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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