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الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شاباً

الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شاباً



القدس المحتلة / سما /

 قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة أمام منزل المقدسي نضال الرجبي صاحب منشأة تجارية هدمها الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، واعتقلت شابا.

وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل سلوان وانتشرت في محيط حي البستان في أعقاب تنظيم أهالي الحي وقفة أمام منزل الرجبي في حي البستان بسلوان، رافعين علم فلسطين، ومنددين بإجراءات ومخططات الاحتلال بتهجير أهالي سلوان.

وأضاف أن قوات الاحتلال لاحقت الشبان، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، واعتقلت شاباً لم تُعرف هويته بعد.

وكانت قوات الاحتلال أصابت 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالصدر، وآخرين بحالات اختناق ورضوض، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس، خلال هدمها لمنشأة تجارية، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة لهدم 17 منزلاً في الحي. 

#قوات الاحتلال #الانتهاكات الإسرائيلية

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