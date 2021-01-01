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ريفلين لـ غوتيريش: أي اتفاق مع غزة يجب ضمان عودة الأسرى

الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين لـ غوتيريش: أي اتفاق مع غزة يجب ضمان عودة الأسرى



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري، مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين عقد لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ووفقاً للموقع العبري، شاركت ليئا غولدين والدة الضابط هدار الأسير في غزة في الاجتماعات بحضور السفير الإسرائيلي، في الأمم المتحدة جلعاد أردان و 20 سفيرا من دول أجنبية.
 
قال ريفلين لـ غوتيريش: يجب أن يشمل أي اتفاق تهدئة مع غزة شرط إعادة أسرانا، لن يتحقق السلام مع الفلسطينيين من خلال قرارات أو لجان تحقيق معادية لإسرائيل.
 
وأضاف، يجب أن يتوقف التحيز ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة، منطقتنا في الشرق الأوسط بحاجة إلى بناء الثقة بين الشعوب.

#رؤوفين ريفلين #اسرائيل #عائلة غولدن #الجنود الاسرى #حركة حماس #قطاع غزة #الامم المتحدة

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