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إعلان مهم حول آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح

الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان مهم حول آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة للمواطنين أنه " بإمكانهم إتمام تسجيلهم للسفر عبر معبر رفح إلكترونياً ودون الحاجة للحضور لمكتب التسجيل، وذلك من خلال منظومة الدخول الموحد بالموقع الإلكتروني عبر الرابط:
https://daleel.moi.gov.ps

وأوضحت الهيئة في إعلانها الذي نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، مساء اليوم الثلاثاء حيث يتم إجراء جميع معاملات التسجيل، واستعجال السفر، وتأجيل السفر إلكترونياً، مع إرفاق المستندات الثبوتية اللازمة.

ونوهت الهيئة إلى أنه يتم استقبال المواطنين في صالة التسجيل بمجمع "أبو خضرة" في حال الاضطرار، وذلك خلال أيام العمل الأسبوعية (من الأحد للخميس) من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، موزعة حسب الفئات كالتالي:

- الأحد: الإقامات، والتأشيرات
- الإثنين: المرضى، والطلاب
- الثلاثاء: الزيارات
- الأربعاء: المرضى، والجوزات الأجنبية
- الخميس: الجوزات المصرية، والجنسيات المصرية .

 
ودعت الهيئة الى ضرورة الالتزام بالأيام المحددة لكل فئة، ولن يتم التعامل إلا وفق الجدول المذكور ،لافتة إلى أن المواطن يتحمل مسؤولية صحة المستندات التي يُقدمها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

#الية التسجيل عبر معبر رفح #معبر رفح

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