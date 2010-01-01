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إنجلترا تثأر من ألمانيا بفوز تاريخي..فيديو

الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنجلترا تثأر من ألمانيا بفوز تاريخي..فيديو



لندن/سما/

نجح منتخب إنجلترا في عبور عقبة ألمانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا (2-0)، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

ثنائية المنتخب الإنجليزي جاءت عن طريق رحيم سترلينج وهاري كين في الدقيقتين 75 و86، ليتأهل رجال المدرب جاريث ساوثجيت لدور الثمانية، في انتظار الفائز من مباراة أوكرانيا ضد السويد.

وبذلك ثأرت إنجلترا من الخسارة التاريخية 1-4 أمام ألمانيا في ثمن نهائي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

وخسرت إنجلترا أمام ألمانيا في آخر 3 مواجهات في أدوار خروج المغلوب في بطولة كبرى في 1990 و1996 و2010.

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