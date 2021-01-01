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وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس

الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس



القاهرة/سما/

 أكدت مصادر في عائلة قطب الأعمال المصري أنسي ساويرس أن عزاء الملياردير سيقتصر على العائلة فقط، وسيتم الاكتفاء بالقداس الذي سيقام على روحه.

إلا أنه لم يتم بعد تحديد موعد القداس أو إجراءات الجنازة.

وكان قد تم الإعلان صباح اليوم عن وفاة مؤسس مجموعة شركات أوراسكوم، عن عمر يناهز 91 عاما. وأكد رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة شريف دوس صحة الخبر.

وولد أنسي في 14 آب/أغسطس من 1930 وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.

وأسس في عام 1976 شركة “أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة”، والتي أصبحت فيما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية. وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من السيدة يسرية لوزة، وله ثلاثة أبناء هم نجيب وسميح وناصف، وهم من أشهر رجال الأعمال في مصر.

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