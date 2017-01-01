حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

بيروت /سما/

قال رأفت مرة، مسئول الدائرة الإعلامية في حركة حماس بالخارج: إنّ "زيارة وفد حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، إلى لبنان، تأتي استكمالًا للجولة التي تقوم بها الحركة، وتشمل عددا من الدول العربية والإسلامية، لاستعراض نتائج معركة سيف القدس على القضية الفلسطينية".

وبينَ مُرة،: أنه "تمّ وضع الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و رئيس البرلمان) في لبنان، بأجواء معركة القدس، والانتصار الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني، وهم أشادوا بهذا الصمود الفلسطيني، والانتصار الذي حققته المقاومة".

وأوضح "مرة"، أن "الوفد بحث مع الرؤساء الثلاثة، مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي".

وأكد مرة، أنّ "حماس عبرت عن تقديرها لأي جهد يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأشار القيادي في حماس، إلى: أنّ "وفد الحركة، دعا الحكومة اللبنانية، إلى إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بهدف تحقيق حياة كريمة لهم لحين عودتهم إلى أرضهم". كما طالبها بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، والمساهمة بالتخفيف عنهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية، في ظلّ الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعصف بلبنان.

وقال مرة: إن "حماس طالبت الحكومة اللبنانية بالضغط على وكالة الأونروا، لتنفيذ برنامج طوارئ وإغاثي عاجل للتخفيف عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وعن أسباب الزيارة وأهدافها، أوضح "مرة"، "لقد تم وضع الجهات الرسمية والشعبية والحزبية، بأجواء القضية الفلسطينية وتطوراتها، كما أنّها تأتي استكمالا للزيارة السابقة التي قام بها الأخ أبو العبد قبل 9 أشهر، ما يؤكد على دور حماس ومكانتها في المجتمع، والتفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة وحول حركة حماس".

وشنت "إسرائيل" عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن المحتلة كافة.

ويعيش في لبنان قرابة 250 ألف لاجئ فلسطيني، في 12 مخيما و156 تجمعا، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

ومنذ أيام يُجري هنية ووفد رفيع من قيادات حركته جولة خارجية يزور خلالها دولا عربية، ويلتقي فيها مسؤولين رسميين، ونخباً سياسية ومجتمعية

وشملت الجولة حتى الآن مصر والمغرب وموريتانيا إضافة إلى لبنان، ويعتزم هنية مواصلتها على "عدد من دول المنطقة"، وفق ما أعلنته "حماس"، في وقت سابق، دون تحديد تلك الدول أو مواعيد زيارتها.