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وزير الخارجية السعودي يلتقي بلينكن

الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي يلتقي بلينكن



الرياض/سما/

التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين (G20) في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وبحسب وكالة "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تطرق الجانبان إلى "أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وبحثا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما ناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، كما ورد في الوكالة السعودية.

#السعودية #فيصل بن فرحان #انتوني بلينكين #دول مجموعة 20 #G20 #واس

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