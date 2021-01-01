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" هنية" يكرم الناشط الإعلامي وسفير الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة "أحمد حجازي"

الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
" هنية" يكرم الناشط الإعلامي وسفير الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة "أحمد حجازي"



غزة / سما /

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الناشط الإعلامي وصانع المحتوى أحمد حجازي سفير الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة في فلسطين بعد حصوله على جائزة أفضل سيناريو مكتوب" ضمن مسابقة "في عيونهم" التي نظمت للمؤثرين من بلدان الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي EU neighbours south.

كما كرم هنية المدون والناشط الإعلامي محمد أبو طه، صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة.

ورحب هنية بالإعلاميين أحمد حجازي ومحمد أبو طه، وشكر الجهد الشبابي الكبير الذي يقدمه شباب فلسطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم الصورة الحقيقية عن حياة الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد أن إنجاز المحتوى الإعلامي ونشره ليصل إلى العالمية وإيصال المعاناة وطبيعة ما يواجهه الفلسطيني جراء الاحتلال يمثل نقلة نوعية يجب تشجيعها بشكل دائم والبناء عليها لمواجهة الآلة الإعلامية للاحتلال.

يذكر أن صانع المحتوى الشاب أحمد حجازي يقدم رسائل متواصلة عن حياة المجتمع الفلسطيني في محافظات غزة، ويحظى بمتابعة ما يزيد عن (٣٠٠.٠٠٠) متابع على صفحات التواصل الاجتماعي.

#عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة #أحمد حجازي #الاتحاد الأوروبي

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