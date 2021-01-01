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تعيين "خالد الجلاهمة" رئيسًا للبعثة الدبلوماسية البحرينيّة في إسرائيل

الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين "خالد الجلاهمة" رئيسًا للبعثة الدبلوماسية البحرينيّة في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أدّى رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينيّة في إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، اليوم، الثلاثاء، القسم القانوني أمام الملك، حمد بن عيسى، دون الإفصاح عن موعد سفره إلى إسرائيل، أو رتبه الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال استقبال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية هذا اليوم،السفير خالد يوسف الجلاهمة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

و قام السفير الجلاهمة بأداء القسم القانوني أمام الملك البحريني وقد هنأ ملك البحرين السفير خالد الجلاهمة، وقام بتسليمه توجيهاته ، متمنياً له التوفيق لتعزيز رسالة البحرين النبيلة للسلام وقيم التسامح والتعايش السلمي المشترك.

وفي وقت سابق، عيّنت إسرائيل قائمًا بأعمال سفارتها في البحرين، التي كانت تعمل هناك، هو الدبلوماسي إيتاي تاغنر، الذي اجتمع حينها مع مسؤولين بحرينيين.

ويذكر ان اسرائيل والبحرين قامتا بتوقيع معاهدة السلام بينهما قبل ثمانية اشهر في اطار اتفاقيات ابراهيم حيث تم الاتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين 

#اسرائيل #البحرين #العاهل البحريني #الملك، حمد بن عيسى #اتفاقيات أبراهام

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