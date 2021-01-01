صحة جنين تفتتح حضانة في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

جنين /سما/

افتتحت وزارة الصحة وجمعية إغاثة أطفال فلسطين ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الثلاثاء، قسم الحضانة الجديد في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، والذي يتسع 24 حاضنة بدعم وبتمويل من جمعية إغاثة أطفال فلسطين وبتكلفة 345 ألف دولار.

وتخلل حفل الافتتاح عدة كلمات باسم وزيرة الصحة ألقاها مدير عام المستشفيات نجي أبو الرب، ومدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي وسام بكر، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، والمدير التنفيذي للجمعية عماد ناصر الدين، ويوسف القاروط رئيس جمعية أصدقاء المستشفى، الذين ثمنوا عاليا دور إغاثة أطفال فلسطين في دعمها وتمويلها لهذا المشروع الإنساني الذي هو بمثابة بداية خدمة جديدة تقدم للأطفال ومن شأنه أن يرفع القدرة الاستيعابية في الحضانة وبمواصفات وبطرق حديثة، ويخفف العبء المادي عن المواطنين ويحسن ويطور الوضع الصحي في المحافظة.

وأشار، ناصر الدين، الى أن جمعية إغاثة أطفال فلسطين تركز على دعم الطفل الفلسطيني وكافة الأطفال في العالم، وأنه سيتم تنفيذ مشاريع بقيمة 12 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الصحة، وسيتم تجهيز 3 غرف عمليات بمبلغ 1.5 مليون دولار، كما سيتم تجهيز معمل قسطرة للأطفال في فلسطين، وسيتم تحسين وإعادة بناء وتأهيل قسم الطوارئ في مستشفى جنين، لافتا الى تقديم الخدمات والعلاج الطبي لما يقارب 13 ألف طفل في فلسطين، ومشددا على الاستمرار في تحسين الوضع الصحي وتقديم وحدة الدعم للمجتمع المحلي بأحدث المواصفات.

من جهته نقل أبو الرب تحيات محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مثمنا عاليا دور جمعية اغاثة أطفال فلسطين في دعم تجهيز وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، لما تقدمه من اضافة جديدة برفع القدرة الاستيعابية وبجودة عالية. وأكد على أهمية مثل هذه المشاريع الصحية وغيرها من المشاريع المختلفة التي تعزز من صمود أبناء شعبنا فوق أرضه في ظل الهجمة التي يتعرض لها بسبب سياسة الاحتلال للنيل من عزيمته وإرادته.

وفي ختام الاحتفال سلمت جمعية إغاثة أطفال فلسطين، 12 مضخة علاجية لمرضى الثلاسيميا المقيمين في المستشفى وعددهم 120 مريضا.