أونروا تعلن قيمة المساعدة النقدية لأصحاب المنازل المدمرة والمتضررة بشدة

غزة /سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الثلاثاء عن تقييم أولي للأضرار التي لحقت بالمنازل جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في شهر مايو الماضي.

كما أعلنت أونروا في بيان لها، عن مساعدة نقدية خلال الفترة الانتقالية لأصحاب المنازل المدمرة كلياً والمنازل التي لحقت بها أضرار جسيمة.

وبينت أنه سيتم توزيع المساعدة النقدية للمأوى الانتقالي، وذلك بعدما أصدرت نتائج تقييم الأضرار التي لحقت بمنازل اللاجئين سواء الأضرار الكلية أو البليغة.

وقالت "بدأت أونروا في دفع مساعدات نقدية (مساعدة بدل إيجار) ومساعدة إعادة الاندماج للحالات التي تم تقييمها. سيكون إجمالي المدفوعات التي سيتم إصدارها بدءاً من اليوم ما مجموعه 2.4 مليون دولار تقريباً".

وبينت أن هذه ستغطي ستة أشهر موزعة على مساعدات إعادة الاندماج بقيمة 500 دولار تمنح لمرة واحدة ومساعدة بدل الإيجار بقيمة 1,500 دولار لتغطي ستة أشهر (وهذا استناداً إلى الحد الأقصى لحجم الأسرة وليس الحجم الفعلي للأسرة).

وذكرت أنه كما تم الإعلان في أوائل شهر يونيو، فقد أعطى مهندسو برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات في الأونروا وموظفو برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية الأولوية لتقييم الأضرار التي لحقت بمنازل اللاجئين، وتحديداً الحالات التي تم تقديم طلب عن تدمير منازلها بشكل كلي والمنازل التي لحقت بها أضرار جسيمة (أي المنازل غير الصالحة للسكن).

و حتى الأسبوع الماضي-بحسب بيان أونروا- تم الانتهاء من تقييم ما إجماله 1,200 منزل على أساس المعلومات التي وردت إلى الأونروا من خلال بوابة وزارة الأشغال العامة والإسكان من هنا

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إرسال تعميم المعلومات على فرق الأونروا المتنقلة والبالغ عددها 25 فريقاً أو الفرق الثابتة البالغ عددها 35 والمنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأظهرت غالبية التقييمات نتائج أولية مفادها أن معظم المنازل المتضررة تقع في محافظات الشمال وغزة، وأن معظمها قد تضررت بشكل بليغ.

وأوضحت أن الخطوة التالية ستكون التالية في عملية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل عبارة عن مراجعة لأي حالات جديدة لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً.

بالإضافة إلى ذلك، سيستمر إجراء تقييم الأضرار للمنازل التي تضررت بشكل جسيم أو بسيط.

ودعت أونروا الراغبين في الحصول على معلومات إضافية أو للإبلاغ عن أضرار في المنازل التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً، للاطلاع على نهاية هذا البيان الصحفي للحصول على معلومات الاتصال.

وبينت معايير الاستحقاق الحالية وهي:

- إتمام تقييم المنزل الذي لحق به ضرر كلي أو ضرر بليغ.

- أن العائلة لم تتلقَ مساعدة الإيواء من قبل (لتجنب التكرار).

- توقيع تعهد للإقرار باستلام المساعدة النقدية وكشف البيانات ونموذج التحقق من الموافقة.

ولفتت إلى أنه عند صدور هذه المدفوعات، سيتم إغلاق الملجأين المخصصيين للطوارئ المتبقيين، وذلك بحلول 30 يونيو.

ولفتت أونروا إلى أن هذا سيسمح بالبدء بشكل عاجل بصيانة المدارس لاستخدامها في الأنشطة الصيفية أو الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد في أغسطس.

ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تنسيق جميع تقييمات الأضرار لمنازل غير اللاجئين والمساعدة النقدية للمأوى الانتقالي.

وبينت أونروا أنه سيتم التعامل مع أي مساعدة نقدية للسكن المؤقت أو الانتقالي، و أي تحويل في المستقبل يتجاوز المبلغ المحدد حالياً ومدته ستة أشهر وفقاً لمعايير قطاع الإسكان المحدثة ومعايير الاستحقاق الخاصة بالأونروا.

لتقييم الأضرار التي لحقت بمنازل اللاجئين، يمكنكم الاتصال على الخطوط المجانية أدناه:​



