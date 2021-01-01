الجهاد الاسلامي: المقاومة تراقب ما يجري من تصعيد إسرائيلي في حي سلوان

غزة /سما/

حملت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عما يجري في حي البستان، وفي كل أحياء القدس المحتلة.

ودعت الحركة في بيان لها، أبناء شعبنا من المقدسيين إلى التصدي بكل حزم للاعتداءات الصهيونية على منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم، وعدم السماح لقوات الاحتلال بالمساس بها، وتفعيل كل سبل المواجهة في الدفاع عن أنفسهم، والبقاء في بيوتهم مهما كلّف ذلك من أثمان.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام سياسة الأمر الواقع، التي تهدف لاقتلاعه من أرضه، مضيفةً "سيكون دوما بالمرصاد لكل اعتداء، وسيقف بكل قوة في وجه المخططات الاستعمارية والإرهابية الصهيونية".

وشددت الجهاد الاسلامي على أن المقاومة تواصل استعدادها وتؤكد جهوزيتها للتصدي لأي عدوان يرتكبه العدو، وعينها على القدس وما يجري فيها من تصعيد صهيوني يمس بقواعد الاشتباك، وهو ما ينذر بتفجير الصراع واشتعال المنطقة، مضيفةً "ليعلم القريب والبعيد بأن ما يجري في القدس يمس المسلمين والعرب جميعاً".

وجددت التأكيد على أن القدس ستبقى بكل أحيائها ومعالمها، عربية إسلامية، ولن يغير في هذه الحقيقة كل محاولات التزوير والتدنيس والنهب والاستعمار