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أبو الريش يتحدث عن آلية عمل معبر كرم أبو سالم التجاري

الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الريش يتحدث عن آلية عمل معبر كرم أبو سالم التجاري



غزة /سما/

أكّد مدير عام التجارة والمعابر بغزّة رامي أبو الريش، اليوم الثلاثاء، على أنّ الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم بشكلٍ جزئي.

وقال أبو الريش في تصريحٍ صحفي،  "الاحتلال سمح بإدخال وقود توليد الكهرباء وبعض البضائع الأساسية والمواشي"، مُشيرًا إلى أنّ الاحتلال لم يسمح بإدخال المواد الخام للمصانع.

وأوضح أنّ الاحتلال في العدوان الأخير، استهدف المنشآت ويمنع الآن تصدير المواد من غزّة، مُضيفًا: "أصحاب الشركات والمصانع يتكبدون خسائر باهظة جراء منع الاحتلال إدخال المواد الأساسية".

وتابع: "هناك وعودات بعودة عمل المعبر قبل الحرب، وسيتم إدخال المواد كما كانت قبل الحرب والأمور ستتضح قريبا"، مُشدّدًا على أنّ الاحتلال تعمد ضرب مستودعات تهم القطاع الزراعي والصناعي، لتكون حرب اقتصادية تؤدي إلى شلل وارتفاع البطالة.

#معبر كرم ابو سالم #اسرائيل #معابر غزة

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