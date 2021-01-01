رأفت: الاحتلال يطبق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في حي البستان

رام الله /سما/

عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وهدمهم منشأة تجارية.

وقال رأفت، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إنّ الاحتلال الاستيطاني الاستعماري يطبق سياسته القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري ويهدد 20 عائلة فلسطينية بالحي بهدم منازلها بعد إخطارها بالهدم ذاتيًا وانقضاء مدة الإخطار اليوم، وذلك لاستكمال مخططاته التهويدية للمدينة المقدسة ضاربا بعرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".

وأضاف أنّ الاحتلال يواصل نهجهاالاستعماري العنصري القائم على هدم المنازل والمنشآت وسرقة وضم الأراضي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وصولًا إلى إنهاء حل الدولتين وجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.

ودعا رأفت، المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الأممية بالضغط على "إسرائيل" لوقف جرائمها في المدينة المقدسة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، وفرض عقوبات على "إسرائيل" وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية، بالإسراع في فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة، مؤكدًا على أنّ استمرار الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني لن ينال من صموده وتصديه وسيواصل الكل الفلسطيني الوقوف في وجه "إسرائيل" وجرائمها.