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لجان المقاومة: عمليات الهدم بحي سلوان مقدمة لمعركة مفتوحة مع الاحتلال

الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: عمليات الهدم بحي سلوان مقدمة لمعركة مفتوحة مع الاحتلال



غزة /سما/

أكّدت لجان المقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، على أنّ عمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة تماديًا في العدوان.

قالت لجان المقاومة، في تصريح صحفي: "إنّ ذلك سيكون مقدمة لمعركة مفتوحة سيدفع خلالها العدو الثمن مضاعفًا".

وأضاف أنّ ما يقوم به الاحتلال من اقتحام لحي البستان في سلوان وهدم البيوت والمحلات وتهجير أهله هو "عدوان جديد وعملية تطهير عرقي على شعبنا سيدفع العدو ومستوطنيه ثمنها غاليًا جدًا".

وذكرت أنّ "شعبنا لن يسمح للعدو بالاستمرار في حربه على أهلنا في القدس"، مشيرة أن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة يمتلكان القدرة على ردعه.

وناشدت أبناء شعبنا في كل مكان في الـ 48 والقدس والضفة الغربية المحتلة، بإشعال الأرض براكين غضب وثورة تحت أقدام الغزاة المحتلين، وشد الرحال إلى المسجد الاقصى المبارك للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

ودعت الوسطاء، إلى التحرك سريعًا قبل فوات الأوان ولجم الاحتلال ووقف حربه العنصرية واعتداءاته على أهلنا في القدس.

#لجان المقاومة #بلدة سلوان #القدس #الانتهاكات الإسرائيلية #هدم منازل

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