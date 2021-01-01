"التربية والتعليم" تستعرض إنجازاتها وسبل التعامل مع التحديات

رام الله /سما/

نشرت وزارة التربية والتعليم، إنجازات المنظومة التربوية التي تمت خلال الفترة الماضية، كالحوكمة، ونظام التعليم، والتحول الرقمي، إضافة لدراسة سبل التعامل مع التحديات، وخطط الإصلاح البنيوي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من الوزارة بالتعاون مع "اليونسكو" بعنوان "مؤتمر تطوير المنظومة التربوية الفلسطينية.. إنجازات، استحقاقات، رؤى استشرافية".

وقال وقال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني: "إنّ النظام التربوي هو كيان مترابط وشمولي، وأي إجراء يحدث على جزئيته يكون له ارتدادات على المكونات الأخرى"، لافتًا إلى أهمية عمل الحوكمة في نظام التعليم بحيث يكون متكاملًا وقادرًا على التطور المستمر.

وأضاف أنّ الوزارة عملت منذ سنوات بالتعاون مع "اليونسكو" نظام مهننة التعليم، وهو مسار للارتقاء المهني المتسارع، من أجل إقرار أنظمة تعطي المعلم أفق للإبداع في كافة المعايير.

وأشار إلى التحديات التي واجهت النظام التربوي خلال جائحة "كورونا"، وكيف تمكنت الوزارة من التغلب عليها، وإيجاد المنصات الالكترونية والتحول الرقمي.

وأوضح أنّ هذا الأمر يجعلنا نسير نحو تجذير هذا الانجاز في نظامنا التعليمي، وخلال أسابيع سيتم إدراج كافة أمور المعلمين، كالإجازات وأذونات المغادرة، والمقابلات وغيرها ضمن تلك المنصات.

وأكّد على محورية دور الطالب، باعتباره قلب الأمر والشاشة التفاعلية بينه وبين المعلم، إضافة لأهمية تدريب مدير المدرسة ليكون قادرًا على تحمل مسؤولياته.