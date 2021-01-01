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هدم شقة في السويح.. الاحتلال يعتقل مقدسيًا بعد هدم محله التجاري

الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدم شقة في السويح.. الاحتلال يعتقل مقدسيًا بعد هدم محله التجاري



القدس المحتلة /سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، المواطن نضال الرجبي من حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وتمت عملية الاعتقال بعد ساعات قليلة من هدم محل تجاري “ملحمة” يملكها الرجبي في الحي المهدد عدد كبير من المحال والمنازل بداخله للهدم.

واعتدت قوات الاحتلال على أبناء المعتقل الرجبي وكذلك شقيقه، خلال عملية اعتقاله من أمام المحل المدمر.

وكانت قوات كبيرة اقتحمت الحي وهدمت المحل الخاص بالمواطن الرجبي، وسط تهديد بهدم نحو 17 منزلًا ومنشأة.

وفي سياق متصل، أقدم عناصر من بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال على هدم شقة سكنية في حي السويح ببلدة سلوان.

#قوات الاحتلال #اعتقال #حي البستان #بلدة سلوان

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