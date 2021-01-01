الهدمي: 1550 مواطنا ما زالوا مهددين بالتهجير القسري في الشيخ جراح والبستان

القدس المحتلة /سما/

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الثلاثاء، إن 1550 مواطنًا ما زالوا مهددين بالتهجير القسري والتشريد من منازلهم في حيي الشيخ جراح والبستان بمدينة القدس المحتلة.

وأشار الهدمي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن هناك 86 منزلًا مهددًا بالاستيلاء عليه في بطن الهوى تحت مزاعم واهية.

وطالب الهدمي المجتمع الدولي بضرورة ترجمة مواقفه الرافضة لممارسات الاحتلال من خلال اجراءات عملية للجمها عن انتهاكاتها المتواصلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم حي البستان وهدمت منشأة تعود لأحد المواطنين، وسط تهديد بهدم منازل ومحال تجارية بعد انتهاء المهلة المحددة للهدم الذاتي.