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الاحتلال يزيل الحواجز المقامة على مدخل الشيخ جراح

الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزيل الحواجز المقامة على مدخل الشيخ جراح



القدس المحتلة /سما/

أزالت قوات الاحتلال، الثلاثاء، الحواجز الحديدية التي أقامتها منذ بضعة أشهر، على مدخل حي الشيخ جراح في القدس.

وأوضحت لجنة الحي أن شرطة الاحتلال انسحبت عن الحواجز المقامة مدخل الحي، وأزالت بعض السواتر الحديدية والخيمة المنصوبة مدخل الحي الرئيسي "شارع عثمان بن عفان /كرم الجاعوني" الذي يضم المنازل المهددة بالإخلاء، فيما أبقت على المعكبات الاسمنتية عند المدخل.

وفرضت سلطات الاحتلال حصارها الشامل على الحي، منذ شهر ونصف، ومنعت الدخول اليه باستثناء ساكنيه بشرط ابراز الهوية، وقمعت بشكل يومي المتواجدين بالضرب والاعتقال والقنابل على مدار الأيام الماضية.

#قوات الاحتلال #حواجز عسكرية #حي الشيخ جراح #القدس

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