الفنانة هند صبري تطلق مبادرة "الأكسجين للجميع"

قدمت الفنانة التونسية، هند صبري، مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي بتونس المتضررة من جائحة كورونا بشدة، ضمن مبادرة "الأكسيجين للجميع" التي أطلقتها الفنانة.
وفي التفاصيل، شملت مبادرة "الأكسيجين للجميع"، مجموعة من أسرة الإنعاش وقوارير الأكسجين، ما مكّن من إنقاذ الكثير من المصابين بفيروس كورونا، حيث أطلقت هند صبري دعوتها لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزتها في تونس من خلال جمعيتها "مفيد"، حيث أن عدد ضحايا فيروس كورونا في تونس تخطى الـ12 ألفا، حسب شهادة مسؤولين في الصحة بولاية جندوبة.
جدير بالذكر أن الفنانة التونسية حصلت مؤخرا على منصب سفيرة للنوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مع نشاط خيري للمنظمة التي أسستها العام الماضي في تونس التي تحمل اسم "مفيد".