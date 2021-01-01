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الفنانة هند صبري تطلق مبادرة "الأكسجين للجميع"

الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة هند صبري تطلق مبادرة "الأكسجين للجميع"



وكالات / سما /

قدمت الفنانة التونسية، هند صبري، مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي بتونس المتضررة من جائحة كورونا بشدة، ضمن مبادرة "الأكسيجين للجميع" التي أطلقتها الفنانة.

وفي التفاصيل، شملت مبادرة "الأكسيجين للجميع"، مجموعة من أسرة الإنعاش وقوارير الأكسجين، ما مكّن من إنقاذ الكثير من المصابين بفيروس كورونا، حيث أطلقت هند صبري دعوتها لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزتها في تونس من خلال جمعيتها "مفيد"، حيث أن عدد ضحايا فيروس كورونا في تونس تخطى الـ12 ألفا، حسب شهادة مسؤولين في الصحة بولاية جندوبة.

جدير بالذكر أن الفنانة التونسية حصلت مؤخرا على منصب سفيرة للنوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مع نشاط خيري للمنظمة التي أسستها العام الماضي في تونس التي تحمل اسم "مفيد".

#هند صبري

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