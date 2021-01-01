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نسخة جديدة من iOS تحل مشكلة شحن البطاريات وتحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون

الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسخة جديدة من iOS تحل مشكلة شحن البطاريات وتحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون



وكالات / سما /

أعلنت شركة آبل بدء اختبار النسخة التجريبية iOS 14.7، التي ستعالج العديد من المشكلات وتحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ستعالج مشكلة زيادة استهلاك شحن بطاريات الهواتف التي عاني منها بعض مستخدمي آيفون بعد تحميل نسخة iOS 14.6.

كما ستحمل هذه النسخة للهواتف بعض الميزات الجديدة التي تسمح بضبط المنبهات مع أجهزة HomePod ، وميزات ستجعل هواتف آيفون اكثر تفاعلا مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى والتقنيات المخصصة للمنازل الذكية.

وسيتحسن مع هذه النسخة أيضا تطبيق الطقس في هواتف آيفون ليشمل معلومات وبيانات تغطي شريحة أكبر من البلدان، فضلا عن التحسينات التي ستعالج بعض الاخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على بعض التطبيقات في الهواتف.

وبالرغم من الميزات التي ذكرت سابقا إلا أن بعض الذين حمّلوا نسخة iOS 14.7 beta 2  التجريبية  في هواتفهم أشاروا إلى "أن هواتف آيفون المجهزة بتقنيات eSIM باتت تظهر فيها أخطاء برمجية تؤثر على عمل هذه الميزة".

ويتوقع أن تصلح آبل الأخطاء المذكورة قبل إطلاقها للنسخة النهائية من iOS 14.7 للمستخدمين.

#البطاريات #آيفون #المستخدمين #هواتف

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