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جنين: تسليم مذكرة احتجاج للصليب الأحمر بشأن الأسرى المضربين عن الطعام

الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

سلمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، واللجنة الشعبية للاجئين وحركة "فتح"، مذكرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، بشأن الأسيرين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، رفضا لسياسة الاعتقال الاداري الغضنفر أبو عطوان المضرب منذ (56 يوما)، وجمال الطويل منذ (27 يوما).

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، حيث ضم الوفد مدير نادي الأسير منتصر سمور، ومنسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى علي أبو خضر، وعضو اللجنة المركزية في جبهة النضال الشعبي رامي نزال، وأعضاء اللجنة الشعبية للاجئين، وحركة فتح والأسرى المحررين: محمد الحبش، وفداء تركمان، ويوسف أبو صويص، ويحيى زبيدي، ووائل العجاوي.

وطالب أبو خضر الصليب الاحمر بالوقوف عند مسؤولياته تجاه الاسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري، محذرا حكومة الاحتلال من استمرار سياستها العنصرية بالتضييق على الاسرى ورفع وتيرة الانتهاكات بحقهم وخاصة الإداريين منهم .

وسلم الوفد مندوبة الصليب الاحمر مذكرة احتجاج تجاه ما يجري من انتهاكات تعسفية بحق الاسرى.

#جنين #الصليب الأحمر

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