الكشف عن خلل فادح أخر انتشار القوات الإسرائيلية في التصعيد الأخير

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن خلل فادح تسبب في تأخر انتشار قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود في المدن العربية لمواجهة الأحداث خلال التصعيد الأخير على غزة في شهر مايو.



وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء: "تأخرت الشرطة لعدة أيام في نشر قوات الاحتياط في المدن المشاركة خلال المواجهات عملية حارس الجدار بسبب نقص المعدات والأسلحة والمركبات".



ووفقا لما عملته "هآرتس" توجهت قوات حرس الحدود التي تم تجنيدها للتوجه إلى مناطق الأحداث إلى مخازن الطوارئ ووجدت أنها فقدت مئات الأسلحة والكثير من المعدات، بعد ذلك اضطرت الشرطة إلى الاتصال بالجيش الإسرائيلي في خضم العملية وطلبت منه المساعدة في استكمال الجرد".



وأوضحت أن الجيش عوض الشرطة بالمعدات، وهذا الأمر الذي أدى إلى تأخر انتشار القوات عدة أيام.



وقال مصدر بالشرطة: "هذا هو تقصير شرطة الحدود".