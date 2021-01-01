مأساة.. وفاة طبيب من غزة و عائلته في المجر

غزة / سما /

توفي الطبيب الفلسطيني منذر إبراهيم قعدان، وأفراد عائلته، جراء تسرب غاز داخل شقة سكنية لهم في مدينة دبرتسن‏ ثاني أكبر مدينة في المجر بعد العاصمة بودابست.

وقال أحد أفراد عائلته في قطاع غزة خلال حديث لـ “القدس”، أنهم فقدوا الاتصال مع الدكتور منذ 3 أيام، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغهم هذا الصباح عبر أحد أفراد الجالية الفلسطينية بوفاته وزوجته نسرين شلهوب، وأطفاله أمير وإمام.

ويعيش الطبيب قعدان منذ سنوات طويلة، حيث درس الطب في المجر، وعمل في عدد من مستشفياتها وكان أحد أبرز الأطباء الذين عملوا في مواجهة فيروس كورونا، وعمل على تلقيح أعداد كبيرة من سكان مدينته باللقاحات اللازمة.

وكتبت العديد من المجلات والصحف خاصةً المختصة بالطب، عن مهارات الدكتور قعدان وتفانيه في العمل.