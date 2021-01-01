  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : وفاة و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و154 حالة تعافٍ

الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : وفاة و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و154 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (4)، قلقيلية (2)، جنين (3)، الخليل (3)، قطاع غزة (150)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2526 فحصا.

وأضافت إن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: جنين (3)، ضواحي القدس (1)، رام الله (2)، لافتة إلى ان نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 497,232، بينهم 359,393 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال حرب غزة

"يسرائيل هيوم": أمام مشروع “حزب الله” الصاروخي.. هل استعدت إسرائيل لما بعد انهيار لبنان؟

معهد أمريكي : حكم بإعدام الأمير السعودي فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

شعوان جبارين يهدد الرئيس عباس بمحكمة الجنايات الدولية بسبب اغتيال نزار بنات

وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

هآرتس تكشف: السلطة قدمت لإدارة بايدن وثيقة مقترحات سياسية واقتصادية وهي كالتالي ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

حزب الله

"يسرائيل هيوم": أمام مشروع “حزب الله” الصاروخي.. هل استعدت إسرائيل لما بعد انهيار لبنان؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية