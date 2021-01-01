الصحة تقرر تفعيل الحجر لمدة 14 يومًا للقادمين من دول الخليج

رام الله / سما /

قررت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تفعيل الحجر لمدة 14 يومًا للقادمين من دول الخليج كإجزاء احترازي.

وقال مدير صحة أريحا طارق الحواش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الوزارة ستعمم على جميع القادمين من دول الخليج بالحجر 14 يومًا، كإجراء احترازي، للحد من انتشار الطفرة الهندية لفيروس كورونا التي تنتقل بسرعة قد تصل إلى ستة أضعاف الطفرة البريطانية.

ولفت الحواش إلى أن مختبرات الوزارة لا تستطيع إجراء فحوصات الطفرة الهندية الجديدة لعدم وجود المسحات الخاصة بالطفرة، موضحًا أنه سيتم الحصول على هذه المسحات قريبًا.