وسط استقبال رسمي .. لابيد يصل الإمارات في زيارة “تاريخية”

القدس المحتلة / سما /

وصل يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية وصفت بـ “التاريخية” لوزير حكومي رفيع منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين في سبتمبر/ أيلول 2020.

ووفقًا لقناة 13 العبريةـ فإنه تم استقبال لابيد والوفد المرافق له، بمراسم خاصة، حيث كان في استقباله أحمد الصايغ وزير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية الإماراتية.

وسيشارك لابيد في حفل مهيب لافتتاح سفارة إسرائيل لدى الإمارات في مدينة أبو ظبي.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد مساء اليوم مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث سيوقعان اتفاقيات للتعاون المشترك.

وهذا ثاني لقاء يعقده لابيد مع وزير خارجية عربي بعد أن التقى عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني خلال لقاء جمعهما في روما الإيطالية.

وسيشارك لابيد وفق ترجمة "القدس" في حفل تقيمه وزارة الثقافة الإماراتية، كما أنه سيفتتح يوم غد الأربعاء القنصلية الإسرائيلية في دبي بمشاركة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، إلى جانب أن يقوم بجولة في الجناح الإسرائيلي بالمعرض الدولي الذي سيقام في دبي.

وتصف الخارجية الإسرائيلية، هذه الزيارة بأنها تاريخية، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي بطابع رسمي وعلني إلى الإمارات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يمنع أي من وزرائه بالتوجه للإمارات قبل أن يتوجه هو بنفسه، إلا أن محاولاته للزيارة عدة مرات تأجلت لأسباب مختلفة حتى أصبح خارج الحكم.