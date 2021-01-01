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اصابات واعتقالات خلال هدم الاحتلال منشأة تجارية في سلوان

الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات واعتقالات خلال هدم الاحتلال منشأة تجارية في سلوان



القدس المحتلة / سما /

أصيب 13 فلسطينيا، واعتقل 3 مقدسيين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في بلدة سلوان، تزامنا مع هدم منشأة تجارية في حي البستان في البلدة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 13 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان: 5 إصابات بالغاز تم علاجهم ميدانيا، 6 إصابات بالرصاص المطاطي احدها بالصدر تم نقلها للمستشفى، إصابة برضوض في اليد بسبب الضرب، إصابة حروق من قنبلة غاز.

فيما أوضح فراس الجبريني محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس، أن القوات اعتقلت 3 مقدسيين من عائلة الرجبي خلال عملية الهدم، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وأحدهما أصيب بجرح في الرأس بعد ضربه بأعقاب البنادق.

وهدمت آليات بلدية الاحتلال اليوم منشأة تجارية في حي البستان في سلوان، تعود للمواطن نضال الرجبي، بعد انتهاء مهلة "الهدم الذاتي" لأهالي حي البستان، واندلعت خلال ذلك مواجهات في المكان.

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