  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة وعلى العالم أن يتدخل قبل فوات الأوان

الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن ما تقوم به دولة الاحتلال في حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك من أعمال هدم لممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين تحت إرهاب قوات الاحتلال هو نكبة جديدة يواجهها الشعب الفلسطيني، وعملية تطهير عرقي أمام سمع العالم وبصره، خاصة وأن سلوان تمثل خاصرة الحرم القدسي الشريف الجنوبية ودرعه الصامد الذي يقف في وجه مخططات التهويد والاستيطان التي تحاصر الأقصى.

وأكد الهباش في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن أهالي مدينة القدس ومعهم كافة أبناء شعبنا في كل مكان سيتصدون لهذه المخططات التهويدية، ولن يقبلوا أبداً أن تمر هذه النكبة الجديدة، فنحن سنبقى شوكة في حلق هذا الاحتلال المجرم المجرد من الإنسانية.

وانتقد ما وصفه بالنفاق الدولي الذي تمارسه بعض الدول الكبرى تجاه الاحتلال وجرائمه، مطالبًا دول العالم ومنظماته وشعوبه كافة بالتحرك والكف عن صمتها المعيب، والتدخل لوقف هذه الجرائم بحق القدس وأهلها قبل فوات الأوان وقبل أن تتدحرج الأمور إلى ما لا تحمد عقباه .

يشار إلى أن مواجهات اندلعت في حي البستان منذ ساعات الصباح، عقب محاصرته وإغلاق مداخله، وهدم منشأة تجارية، وذلك مع انتهاء المهلة الإسرائيلية لهدم 17 منزلا فلسطينيًا في حي سلوان في مدينة القدس المحتلة.

#محمود الهباش

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال حرب غزة

"يسرائيل هيوم": أمام مشروع “حزب الله” الصاروخي.. هل استعدت إسرائيل لما بعد انهيار لبنان؟

معهد أمريكي : حكم بإعدام الأمير السعودي فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

شعوان جبارين يهدد الرئيس عباس بمحكمة الجنايات الدولية بسبب اغتيال نزار بنات

وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : وفاة و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و154 حالة تعافٍ

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

هآرتس تكشف: السلطة قدمت لإدارة بايدن وثيقة مقترحات سياسية واقتصادية وهي كالتالي ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية