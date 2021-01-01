حماس تدعو الوسطاء للجم الاحتلال ووقف اعتداءاته بالقدس

القدس المحتلة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الوسطاء بالتحرك للجم الاحتلال ومنع من مواصلة تغوله واعتداءاته بالقدس والمسجد الأقصى.

واعتبر محمد حمادة الناطق باسم حماس عن مدينة القدس، أن ما يقوم به الاحتلال من تعدٍ سافر واقتحام لحي البستان في سلوان بنية هدم البيوت وتهجير أهلها، بأنه تجاوز جديد للخطوط الحمراء، وعبث في صواعق تفجير لا يعرف عقباها.

وأكد حمادة، على أن المقاومة منتبهة ومتيقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس، ولن تسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس رويدًا رويدًا من أجل تزوير واقعها واستكمال تهويدها، وأن خيارات المقاومة في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة، وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة مقارعة الاحتلال وتدفيعه ثمن العدوان، داعيًا إياه إلى مزيد من تصعيد المواجهة، والتواجد والرباط في القدس والمسجد الأقصى.