الموافقة على تأجيل محاكمة نتنياهو لأسبوع آخر

القدس المحتلة / سما /

وافق قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، اليوم الثلاثاء، على طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته لمدة أسبوع آخر، وفق ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري.



وسيتم استئناف المحاكمة في الثاني عشر من يوليو/ تموز المقبل، حيث وافق القضاة على طلب فريق الدفاع بنقل مواد جديدة تتعلق بمحادثات المدير التنفيذي لموقع واللا العبري إيلان يشوع حتى الخامس من يوليو/ تموز المقبل.



وفي الحادي والعشرين من يوليو/ تموز المقبل ستبدأ عطلة المحاكم السنوية الصيفية، وبذلك ستتأجل الجلسات مرة أخرى لفترة طويلة.