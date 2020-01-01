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هازارد يلمح لانتهاء دوره في "اليورو"

الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد يلمح لانتهاء دوره في "اليورو"



وكالات / سما /

أثار إيدين هازارد قائد منتخب بلجيكا، حالة من القلق داخل صفوف منتخب بلاده، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة البرتغال، بمنافسات دور الستة عشر من يورو 2020.

وأصيب هازارد في الدقائق الأخيرة من المباراة ليخرج من اللقاء الذي انتهى بفوز بلجيكا (1-0)، ويتأهل رفاقه للدور ربع النهائي.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: "لقد آذيت نفسي، شعرت بشئ ما في العضلات، أعتقد أن هناك أمور ليست جيدة، سنرى لاحقا، وسنقوم بتحليل الإصابة جيدا وما سنفعله بعد ذلك".

وأضاف: "كقائد للمنتخب، سأبقى مع المجموعة لأن لدي دور مهم أقوم به"، ما يوحي باحتمالية عدم لحاقه بباقي مشاركة بلاده في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البلجيكي نظيره الإيطالي الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

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