الأرجنتين تكتسح بوليفيا وأوروجواي تهزم باراجواي في ختام مجموعات كوبا أمريكا

وكالات / سما /

نجح منتخب الأرجنتين في إنهاء دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا بانتصار كاسح بأربعة أهدافٍ لهدف على بوليفيا.

وسجل أليخاندرو داريو جوميز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 6، قبل أن يُحرز ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 33 من ركلة جزاء، و42 بعد تمريرة رائعة من سيرجيو أجويرو.

وقلص إروين سافيدرا النتيجة بهدفٍ لبوليفيا في الدقيقة 60، ليرد عليه لاوتارو مارتينيز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65 من المُباراة.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة نجحت أوروجواي في انتزاع فوز هام على الجارة باراجواي بهدفٍ نظيف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.