  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الأرجنتين تكتسح بوليفيا وأوروجواي تهزم باراجواي في ختام مجموعات كوبا أمريكا

الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأرجنتين تكتسح بوليفيا وأوروجواي تهزم باراجواي في ختام مجموعات كوبا أمريكا



وكالات / سما /

نجح منتخب الأرجنتين في إنهاء دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا بانتصار كاسح بأربعة أهدافٍ لهدف على بوليفيا.

وسجل أليخاندرو داريو جوميز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 6، قبل أن يُحرز ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 33 من ركلة جزاء، و42 بعد تمريرة رائعة من سيرجيو أجويرو.

وقلص إروين سافيدرا النتيجة بهدفٍ لبوليفيا في الدقيقة 60، ليرد عليه لاوتارو مارتينيز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة  65 من المُباراة.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة نجحت أوروجواي في انتزاع فوز هام على الجارة باراجواي بهدفٍ نظيف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

#كوبا أمريكا #الأرجنتين #بوليفيا #الأوروجواي #أوروجواي #باراجواي #ميسي #ليونيل ميسي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل حدث أمني وقع شمال إسرائيل خلال حرب غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

"يسرائيل هيوم": أمام مشروع “حزب الله” الصاروخي.. هل استعدت إسرائيل لما بعد انهيار لبنان؟

شعوان جبارين يهدد الرئيس عباس بمحكمة الجنايات الدولية بسبب اغتيال نزار بنات

معهد أمريكي : حكم بإعدام الأمير السعودي فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز

السيسي ونفتالي بينت يبحثان استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين

وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها

الأخبار الرئيسية

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ يكشِف الثغرات الدعائية في العدوان الأخير على غزّة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

هآرتس تكشف: السلطة قدمت لإدارة بايدن وثيقة مقترحات سياسية واقتصادية وهي كالتالي ..

حزب الله

"يسرائيل هيوم": أمام مشروع “حزب الله” الصاروخي.. هل استعدت إسرائيل لما بعد انهيار لبنان؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية