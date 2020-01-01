سويسرا تطيح بفرنسا من يورو 2020 وتخطف بطاقة ربع النهائي

وكالات / سما /

ودع منتخب فرنسا بطولة كأس أمم أوروبا – يورو 2020 بعد سقوطه أمام سويسرا في ثمن النهائي بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 3-3.

وشهد الشوط الأول تفوق منتخب سويسرا في النتيجة بعدما استطاع هاريس سيفيروفيتش تسجيل هدفًأ للسويسريين وضعهم في المقدمة، فيما فشلت كل مساعي الديوك للعودة وتسجيل التعادل، لينتهي الشوط بتأخر الفرنسيين بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كاد منتخب سويسرا أن يضاعف النتيجة ويضع فرنسا في مأزق حقيقي بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 52 تقدم لتسديدها ريكاردو رودريجيز، إلا أن الحارس الفرنسي هوجو لوريس كان له رأي آخر وتصدى لركلة الجزاء لتكن هذه هي نقطة التحول في اللقاء في الدقيقة 55.

وبعد دقيقتين فقط من ركلة الجزاء الضائعة، نجح كريم بنزيما في استغلال تمريرة من كيليان مبابي ليضع الكرة في شباك سويسرا محرزًا هدف التعادل لأبطال العالم.

وبعد دقيقتين أخرتين، عاد بنزيما ليسجل الهدف الثاني للفرنسيين مستغلًا عرضية من الجبهة اليسرى ليضعها برأسه في الشباك من داخل منطقة الياردات الست.

واستمر التفوق الفرنسي عقب الهدفين، لينجح بول بوجبا في إضافة هدف ثالث للفرنسيين من تسديدة في منتهى الروعة من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر للحارس السويسري في الدقيقة 75.

ولم يستسلم السويسريون حتى اللحظات الأخيرة، فنجح سيفيروفيتش في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 81، ويقلص النتيجة، قبل أن يشعل ماريو جافرانوفيتش اللقاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90.

وكادت المباراة أن تزداد جنونًا بعدما كان البديل كينجسلي كومان قريبًا من تسجيل هدف رابع للفرنسيين في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية ارتدت من العارضة السويسرية ليحتكم الفريقين إلى وقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي، تبادل الفريقان الهجمات، فيما كان كيليان مبابي هو الأقرب للتسجيل في الشوط الإضافي الثاني بعد استلامه كرة داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك الخارجية لمرمى سويسرا، إلا أن المنتخبين لم ينجحا في هز الشباك في النهاية ليذهبا إلى ركلات الترجيح، التي حسمها منتخب سويسرا لصالحه بنتيجة 5-4، بعدما أهدر مبابي ركلة الجزاء الخامسة للديوك..

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا – يورو 2020 ليضرب موعدًا مع منتخب إسبانيا يوم 2 يوليو القادم.